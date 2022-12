Nezastavitelná Sparta znovu slaví! Motor složil mistra. Vítkovice padly v Litvínově, bez bodu je i Kometa

Oceláři se probrali krátce po polovině utkání, kdy Hrachovinu překonal Marko Daňo. Motor však i podruhé vyrovnal, osm minut před koncem prostřelil Mazance Čachotský. Do konce utkání ani v prodloužení už branka nepadla, o vítězi tak rozhodly až nájezdy. V nich byli úspěšnější Českobudějovičtí a odvezli si tak dva body za výhru 2:1.

Sparta vstupovala do zápasu na ledě Mladé Boleslavi se šňůrou sedmi vítězných zápasů v řadě a dobře začala i na ledě Bruslařů, když jí v 9. minutě zajistil vedení Horák. Domácí se vyrovnání dočkali o tři minuty později díky využité přesilové hře Lantošiho.

Plzeň, která se před bitvou s Olomoucí pyšnila pětizápasovou vítěznou sérií v řadě, nezačala utkání s Hanáky dobře. Ty poslal v 15. minutě do vedení Řezníček, domácí však ještě do konce první části stihli díky využité přesilové hře, ve které se prosadil Pour, vyrovnat.

Divokou prostřední třetinu odstartoval trefou Suchý, který poprvé poslal Indiány do vedení. Hanáci reagovali obratem, Kusko a Orsava vrátili Olomouci těsný náskok. Plzeňský Houdek se však 13 sekund před koncem druhé části hry postaral o to, že na ukazateli skóre svítil po 40 minutách stav 3:3.

Vítkovice se mohly v případě výhry vrátit do čela extraligové tabulky a tento cíl začaly na ledě Litvínova plnit bleskově. Už po 30 sekundách se prosadil americký bek ve službách Ridery Raskob. Domácí se z rychlé rány vzpamatovali již o pět minut později, kdy srovnal Jurčík. Radost však Chemikům dlouho nevydržela. Krenželok z přesilovky a Koch zajistili hostům po první třetině vedení 3:1.

Ani to však Vervu nezlomilo. Během dvou minut krátce po polovině utkání se Fronk a Zeman postarali o srovnání stavu. A pro favorita bylo ještě hůř. V 53. minutě využil přesilovou hru Jaks, definitivní ortel pak nad Slezany podepsal při power play do prázdné branky Zygmunt.

Až do 29. minuty čekali fanoušci v Brně, které hostilo Karlovy Vary, na první branku. K smutku většiny z nich se o ni postaral hostující Beránek, který poslal Energii do vedení. Domácí se vyrovnání dočkali v momentě, kdy to asi čekali nejméně. Ve vlastním oslabení překonala Habala v brance Západočechů bývalá opora Karlových Varů Jakub Flek.