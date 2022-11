Na Hané padaly tresty za bitky. Nemohli jsme dát gól, hráči byli frustrovaní, přiznal hradecký kouč

„Byla to docela řežba. Ani v Kanadě jsem něco takového neviděl," prohlásil útočník Kohoutů Karel Plášek mladší, kterého jim na hostování minulý týden uvolnil Vancouver ze své farmy Abbotsford v AHL do konce sezony, aby se v Olomouci rozehrál po vážném zranění.

„Za svoji hráčskou ani trenérskou kariéru jsem něco podobného nezažil. K hokeji to však asi patří," řekl k tomu asistent trenéra Hradce Králové Petr Svoboda. Příčinu půtek přikládal frustraci jeho svěřenců. „Prohrávali jsme 0:4, ač herně to nebylo tak zlé, nebyli jsme schopni skórovat, hráči byli podráždění, potřebovali se něčím nakopnout a bylo z toho tohle," podotkl.

Mrzel ho také nepovedený vstup do utkání. „Rozjížděli jsme se pomalu, nebyli aktivní, nedokázali dostat domácí pod tlak. Paradoxně jsme se zvedli až za stavu 2:0 při oslabení, v němž jsme měli dvě tutovky. Další pak přišly ve druhé třetině. Nemůžeme však vstřelit gól. Na každý, co dáme, se strašně nadřeme," kroutil hlavou.

„Lacino i inkasujeme. Neblokujeme střely. Co projde před naši bránu, skončí v ní. Musíme se zamyslet a v těchto věcech se zlepšit," dodal vzápětí.

V táboře Kohoutů vládla spokojenost. „Po nevydařeném duelu v Kladně jsme chtěli chytit především začátek, vrátit se k naší tradiční hře, a to se povedlo. Fantastičtí diváci nás hnali. Za stavu 2:0 jsme sice na chvíli vypadli z role, ale nesmírnou obětavostí a díky skvělému výkonu gólmana Lukáše jsme to ustáli," uvedl asistent olomouckého kouče Boris Žabka. K vypjatému závěru se moc vyjadřovat nechtěl. „Bylo tam pár zákroků možná i za hranicí. Vše ale v zápalu boje. Když je frustrace, tak to občas chodí," dodal.