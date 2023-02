Na konec kariéry Vrána nemyslel. Více jej bolelo sledovat třinecké trápení. Ten tým byl zvyklý vyhrávat, říká

„Bylo frustrující takhle dlouho čekat. Jsou ale věci, které člověk nemůže uspěchat. Už nejsem nejmladší, proto jsem byl opatrnější. Dlouho jsem se zraněním nemohl cvičit ani chodit na led, ale vypadá to dobře," svěřoval se 37letý třinecký kapitán, jenž nastoupil ve třetím útoku mezi Vladimírem Draveckým a Aronem Chmielewským.

V Litvínově si Vrána připsal jednu střelu a vyloučení za špatné buly. A připustil, že se o operovanou paži trochu obával. „Lhal bych, kdybych tvrdil opak. Tréninky jsou jedna věc, v zápase vás ale nikdo nešetří. Musím zaklepat, ruka držela, ani při hitech to nebylo nijak bolestivé," popisoval Vrána.

Foto: Jiří Tomaškovič, Právo Hokejový útočník Petr Vrána už kouzlí s pukem v třineckém dresu.Foto : Jiří Tomaškovič, Právo

Myšlenky na konec kariéry hokejistu se zkušeností v NHL v týmu New Jersey Devils při dlouhé rekonvalescenci nenapadaly. „Ne, ne, vůbec! Nevím, co by se muselo stát, aby to už nemělo cenu. Těšil jsem se až ruka bude v pohodě, budu zase hrát," svěřoval se Vrána.

Víc než zranění jej s postupující sezonou trápila nepohoda týmu. „Je frustrující sledovat tým, kterému to nejde. Na klucích to je vidět. Tým byl zvyklý vyhrávat. Ale ne všechny naše zápasy byly vyloženě špatné. Všiml jsem si, že jsme dost zápasů ztratili taky v závěru, v posledních minutách. A to jsou momenty, které rozhodují," upozorňoval.

I v sedmatřiceti Vrána po dlouhé pauze pociťoval lehkou nervozitu. „Trošku tam byla. Dlouho jsem nehrál, moc jsem nevěděl, co čekat. Po zápase jsem ale zklamaný, měli jsme ho dobře rozehraný, ale zbytečnými fauly a výpadky jsme přišli o vedení. Jsme rádi alespoň za ten bod, ale je to škoda," vykládal Vrána po čtvrté třinecké porážce v řadě.

V Litvínově přitom hosté začali skvěle a ve 3. minutě po gólech Nestrašila a Hudáčka vedli 2:0. Zápas ale v prodloužení prohráli. „Máme období, kdy nehrajeme hokej, jaký chceme, ale sezona nekončí. Nehrajeme celých šedesát minut, o body se připravujeme sami vlastní hrou. Pořád máme před sebou zápasy, ve kterých můžeme na naší hře zapracovat a připravit se na play off," přemítal šternberský rodák.

A v něm chce tým znovu dovést co nejdále. „Nikdo nemohl čekat, že se vrátím a začneme vyhrávat. I když by to bylo hezké. Je na nás, jak to dáme dohromady. Já se budu snažit dostat do sebe herní pohodu a být připravený na vrchol sezony," uvedl Vrána.