Na první gól nebudu čekat čtyři roky jako v první lize, smál se Mareš

„Dostal se ke mně odražený puk, který před bránu přiletěl od modré čáry. Sklepl jsem si ho na hokejku a protože se vrtěl, jen jsem do něho klepl, přitom jsem mířil nahoru a povedlo se," popsal gólový moment hokejista, který v Olomouci hostuje z Jihlavy.

O tři body jste museli urputně bojovat?

Ano. Utkání to pro nás bylo nesmírně náročné. Zejména první třetina, to byly samé přesilovky, samá oslabení. Pro kluky, co na ně nechodí, bylo těžké se dostat do tempa. Celkově jsme to ale bojovností zvládli. Smekám před celým týmem, jak to dnes odmakal.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Olomoucký Jan Knotek otevírá skóre zápasu s Plzní.Foto : Luděk Peřina, ČTK

Čím to, že na ledě se tak jiskřilo?

Nevím, nedokážu říct. Vyloučení ale bylo fakt hodně. To se jen tak nevidí. Naposledy to tady bylo s Hradcem Králové, kdy se to mlelo v poslední třetině. Tehdy padlo myslím deset trestů. To bylo něco podobného. Takových zápasů jsem já osobně moc neodehrál.

V extralize jste skóroval poprvé a navíc v jubilejním třicátém utkání...

Radost mám z něj velkou. Víc ale těší tři body. Jsem však rád, že mi to tam padlo hned v první extraligové sezoně a nebudu muset čekat na gól čtyři roky jako v první lize v Jihlavě.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Samuel Bitten z Plzně (vlevo) v bitce s olomouckým Davidem Škůrkem.Foto : Luděk Peřina, ČTK

Po pátečním výprasku od Litvínova jste výhru potřebovali. Co jste změnili?