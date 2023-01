Nahradit trenéra asistentem? Pryč mají jít všichni, reagují experti na dění v hokejové extralize

Středočeši během týdne zaujali také sérií hráčských výměn, když získali Daniela Přibyla s Davidem Dvořáčkem ze Sparty, kam zamířil Pavel Kousal. Do Vítkovic odešel na hostování Jakub Kotala a z Hradce dorazil Kelly Klíma za Jana Eberleho. Předtím přišel Švéd Tim Söderlund. „Tam se fakt nedařilo, tam se to nevedlo, tak do toho sáhli. Získali za jednoho hráče dva. Pro ně asi dobře," míní Antoš.