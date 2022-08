Návrat domů zmařila Jeřábkovi délka smlouvy. Chtěl jsem něco dlouhodobějšího, vysvětluje

„Navíc Mazy (Marek Mazanec), s nímž jsem hrál v Plzni, mi to tu hodně vynachválil. Hned v prvním roce v Třinci získal titul, takže ani nic špatného říct nemohl," směje se 31letý obránce, který se do Extraligy vrací po šesti letech v NHL a KHL.

V Plzni se Jeřábek narodil, se Škodovkou získal tři extraligové medaile, včetně mistrovského titulu v roce 2013. Proto překvapilo, že se nedohodl právě tam. „Možná to je trochu nečekané, ale s Plzní, potažmo Martinem (Strakou), jsem jednal úplně nejdříve. Nechtěl jsem ho obcházet. Chtěl jsem mít čistý stůl. Hodně dobře jsme se o tom celém pobavili, nicméně to nedopadlo. Představoval jsem si trošku delší kontrakt. Chtěl jsem něco dlouhodobějšího. A to tam bohužel nešlo," vysvětluje Jeřábek.

Třinci se po konci smlouvy ve Spartaku Moskva upsal na tři nadcházející sezony. Návratu do zahraničí se ale v budoucnu bránit nebude. „Klauzuli, která by mi umožňovala odejít ve smlouvě nemám, ale hokejové cesty jsou mnohdy nečekané. Spousta kluků i z třinecké kabiny by o tom mohla vyprávět. Uvidíme, momentálně jsem ale nadšený z Třince. Na trénincích je skvělá atmosféra, je tu cítit velká soutěživost, hodně se hecujeme. Na to jsem se moc těšil," popisuje Jeřábek.

Jako náhrada za Kundrátka se necítí

Jak moc se v Třinci změnila letní příprava s nástupem Zdeňka Motáka, Jeřábek posoudit neumí. „Ale kluci říkali, že je to jiné. Sice je to pořád dřina jako za Vency Varadi, ale jiná," usmívá účastník posledních olympijských her. „Pro mě je to výzva a strašně se na to těším."

Třinec kromě Jeřábka posílil ještě lotyšský reprezentační obránce Karlis Čukste a v útoku Daniel Voženílek z Českých Budějovic a další navrátilec z KHL Slovák Libor Hudáček. „Kvalita tady je velká, od mladých po ty starší. Také tréninky jsou ne veliké úrovni. Na první týden super," hodnotí bek, jenž by měl převzít roli Tomáše Kundrátka, který zamířil do Brna.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Na snímku zleva jsou Jakub Jeřábek a Petr Vrána.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

„Asi bych to nebral tak, že jsem úplně náhrada za něj. Tomáš je pravák a v Třinci si za ty roky vybudoval hodně dobrou pozici. I když jedním z lídrů týmu, nebo hráč, na kterého se bude spoléhat, bych také určitě měl být. Ale typologicky jsme trošku jiní, i když oba rádi podpoříme útok," přemítá Jeřábek.

Zaútočit si bude chtít i v Třinci. „Toho se nezříkám. Ale jsem obránce a musím být zodpovědný směrem dozadu. Furt jsem tam především od toho, abych šancím, respektive gólům zabraňoval. Vše směrem dopředu bude jenom plus."

Jako bonusové bude brát plzeňský rodák i extraligové bitvy na ledě Škodovky. „Jsem na to zvědavý a zatím nevím, co od toho úplně čekat. Stejné pocity mám i z nadcházející sezony. Extraligu jsem sledoval, i když časem už trošku míň. V klubu mi sezona většinou končila brzo, takže play off jsem viděl skoro každý rok. Nechci extraligu srovnávat s nějakou jinou ligou, ale kvalitu má. Navíc se teď spousta kluků vrátila, myslím, že se lidi budou mít na co dívat. Mohl by to být hodně zajímavý ročník," přeje se Jeřábek, jenž Třinci ještě před startem sezony získal nejméně jednoho nového fanouška.