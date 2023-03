Návrat ke starému systému? Dvanáct týmů v play off znehodnocuje základní část, míní ředitel extraligy

První šestka přímo do čtvrtfinále, sedmý až desátý celek v předkole, čtyři smolaři v play out. Na tenhle systém české extraligy byli fanoušci dlouho zvyklí, než se i kvůli nejistým časům v době pandemie přešlo na milosrdnější variantu, která posílá do vyřazovacích bojů dokonce dvanáct nejlepších celků.

„Tolik postupujících je ale fakt hodně. Částečně to znehodnocuje celou základní část," tvrdí Loukota. „Starší systém má navíc určitě výhodu i pro celek mířící do baráže. Protože teď na ni musí čekat přes 40 dní, takhle by měl pauzu po play out asi jen dva týdny," pokračoval ředitel APK.