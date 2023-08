Nedomlel si v Třinci zvyká na prostředí i nářečí. Zatím místním moc nerozumím, směje se

Na tím, že každá série musí skončit, tudíž ani dominance Ocelářů nemusí v nadcházejícím ročníku pokračovat, neuvažuje. „Kdo se bojí, nesmí do lesa. Myslím si, že hrají furt dobře a jenom se zvedají. Budu dělat vše pro to, abych jim pomohl," má jasno Nedomlel.

Než se ale naplno vrhne do zápasového vytížení, seznamuje se s novým prostředím. Poprvé se s týmem seznámil na soustředění v Tatrách. „Je lepší se poznat mimo sezonu, abychom viděli, co od koho čekat. Byli jsme i na raftech a bylo velmi zábavné."

Přímo v Třinci je chvíli. „Jsem tu od minulého týdne. Poznávám novou kulturu, město, okolí, které je nádherné. Mám psa, rád chodím do přírody. V sobotu jsme byli s fanoušky v Beskydech na Javorovém (Javorový vrch je 1032 metrů vysoká hora asi 10 kilometrů od Třince - pozn. aut.) a to bylo taky velice příjemné. Super, užili jsme si to. I když místním lidem zatím moc nerozumím," připomíná Nedomlel s úsměvem, že v okolí Třince se mluví česky, polsky i těšínským nářečím po naszymu. „Ale myslím si, že si zvyknu," dodává urostlý bek, který bude k fanouškům promlouvat především tvrdou hrou.