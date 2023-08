Nabídka z NHL nepřišla, tak zkusím extraligu, říká olomoucký obránce Sirota

Skvěle. Všichni jsou zapálení do hry a těší se, jak začne sezona. Trenéři ví, co dělají, kluci tomu věří a já jsem rád, že tady mohu být.

Chtěl jsem samozřejmě zůstat v Americe. Doufal jsem, že po sezoně dostanu nabídku z NHL. Ta bohužel nepřišla. Dostal jsem jen možnost zkoušky. Byl jsem v Iowě, což je farma Minnesoty Wild. Byla to pro mě ohromná zkušenost. Trh je ale nabitý a nepovedlo se to. V hokeji však chci pokračovat a Olomouc projevila zájem, tak jsem tady.

Agenti to zkoušeli všude. Zájem se ale nikde nevytvořil na takové úrovni, aby z toho byla smlouva. Až tady v Olomouci, někdy v polovině května, když jsem se vrátil z USA, jsme si sedli s generálním manažerem Erikem Fürstem a trenéry. Nastínili mi, jak si to představují a já hned věděl, že lepší nabídku dostat nemohu. Mám to blízko domů a měli o mě zájem. V NHL, jak už jsem říkal, možnost nebyla. Mohl jsem podepsat v AHL, ale ta je těžká. Stává se, že kluci kontrakt mají, na farmě však neodehrají ani jeden zápas. Bylo by to na nervy a tak jsem se rozhodl zkusit to doma.