Nechtěl jsem to říkat, ale ta kvalita tady pořád je, liboval si po prvním tréninku Třince trenér Moták

„Pracovali jsme na těch změnách celé jaro i kus léta a myslím si, že co se týče jmen je to fajn. Každý trenér by rád co nejvíce posil, aby mužstvo bylo co nejsilnější, ale myslím, že to naše není špatné," pousmál se Moták. Dokáže si ale představit, že by mohlo být ještě lepší. „Ještě jedna pozice nás trošku trápí. Hodil by se centr, ale ti nejsou," nastínil třinecký trenér, který v létě přišel o několik dlouholetých opor týmu.

Do Českých Budějovic odešel po devíti sezonách ozdobených šesti extraligovými medailemi obránce Milan Doudera, do Brna slovenský útočník Tomáš Marcinko a obránce Lukáš Kaňák, do Olomouce zamířil polský forvard Aron Chmielewski. Jiný než třinecký dres budou v nové sezoně oblékat také Erik Hrňa (Vsetín), Jan Jaroměřský, Vladimír Roth, Jan Zahradníček a Samuel Buček (Nitra).

„Odchodů bylo dost, ale já doufám, že se nám podaří ty díry, které jejich odchodem vznikly, zacelit. Věřím, že jsme na jejich posty získali kvalitní hráče. Nicméně jsou to kluci, kteří tady byli dlouhá léta, prošli si tu mistrovskou cestu a alespoň zpočátku si myslím, že to bude hodně těžké," upozornil Moták.

Jednou s nejvýraznějších posil, alespoň co se jména týče, je hráč s 521 zápasy v NHL v dresu Tampy Bay, Chicaga, Toronta a New Yorku Islanders Richard Pánik. „Prošel si cizinou, hrál v NHL. Ovšem zároveň je to hráč, který měl své první zahraniční angažmá tady v Třinci, protože tu hrál v juniorských kategoriích. Pak odešel do zámoří. Spoléhám na jeho zkušenosti v řešení situací jak na ledě, tak i mimo led. Věřím, že bude pro mužstvo maximálním přínosem," přiblížil Moták.

V souvislosti se změnou dresu se hovořilo také odchodech Daniela Voženílka, o kterého se zajímali skauti z NHL či slovenského reprezentačního útočníka Libora Hudáčka. Oba byli na prvním tréninku Třince přítomni, což naznačuje, že by měli v týmu pětinásobných českých šampiónů setrvat.

„Mají u nás platné smlouvy a tím si myslím že je řečeno všechno. Každá smlouva má nějakou výstupní klauzuli, která toho hráče může k nějakému datu uvolnit směrem do zahraničí, nicméně to datum už je pryč," osvětlil Moták, jenž byl po seznamovacím tréninkem na ledové ploše Werk Arény spokojený.