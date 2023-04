Nesmíme věšet hlavy, velí Adam Musil. Vypjatá série? Neřešil bych to, hraje se férově

Šestadvacetiletý centr třetí formace se v pondělí zasloužil o zdramatizování zápasu. Sekundu před koncem druhé části snížil v přesilovce na rozdíl jediného gólu, když ho rána Jana Mandáta trefila před brankou do rukavice. „Každý takový špinavý gól je pro nás důležitý. Ať už padne kolenem, nebo hokejkou. Za každou cenu musíme dorvat puk do branky," uvědomoval si Musil.

Dynamo však srovnat nedokázalo a prohrálo 2:4. Znovu si vylámalo zuby na třineckém fantomu play off Ondřeji Kacetlovi. „Samozřejmě víme, že je to výborný gólman, který má svoji kvalitu. Proti Třinci se potřebují tlačit do brány všechny týmy. My to musíme holt dělat ještě více. V tom je ten klíč," mínil důrazný útočník.