Nestrašil další trest za sekání mezi nohy nečeká. Nebyl v tom úmysl, hájí se

„Minulé to bylo jiné,“ připomněl útočník Andrej Nestrašil. „To jme hráli mizerně všechny čtyři první zápasy a tohle za mě nebyl úplně mizerný zápas. Ačkoliv to nebyla výhra, je od čeho se odrazit. Když budeme hrát s takovým nasazením jako proti Spartě a vyvarujeme se menších chyb, tak máme šanci být úspěšní,“ pozval Nestrašil na čtvrteční domácí předehrávku s Libercem.

Třinec před utkáním vyvěsil pod strop haly už pátou plachtu připomínající mistrovský titul a utkání začal skvěle. Po dvaceti vteřinách skóroval Martin Růžička. „Těžko říct, jestli tohle pomohlo, my jsme měli v hlavách především to, že chceme začít lépe než v Plzni. A to bylo důležitější než ten ceremoniál,“ zdůraznil Nestrašil, jenž se v utkání do bodových statistik nezapsal.

Má ale po souboji se Spartou o šest trestných minut více. Dvě dostal za sekání do rozkroku Michala Moravčíka, který následně ze zápasu odstoupil, další čtyři přidal za vysokou hůl do obličeje Pavla Kousala.

„Ten první faul byl smolný. Jen jsme se chtěl před brankou zapřít, abych tam zůstal na místě. Myslel jsem si, že přijde krosček, bohužel jsem nevěděl, že mám hokejku tam, kde mám. Podruhé jsem šel, ven, když jsem chtěl vyhodit puk. Bohužel se mi svezla hokejka po jeho a trefil jsme ho. Udělal jsem dnes více trestných minut než za celou minulou sezonu. To by se mi nemělo stávat, beru to na sebe, protože jako jeden z těch starších hráčů bych to měl mít pod kontrolou. Musím to mít pod kontrolou. Je to spíše takové nastavení, možná trocha přemotivovanosti,“ říkal Nestrašil.