Novým majitelem HC Energie Karlovy Vary bude Dušan Šenkypl

Šenkypl je partnerem ve společnosti Pale Fire Capital. Specializuje se na nastavení efektivních a škálovatelných organizačních struktur, obchodní týmy a vývoj produktu. Vytvořil několik globálních ecommerce a technologických projektů používaných více než 200 miliony uživatelů. Od roku 2008 budoval ePojisteni.cz a NetBrokers holding, dominantního fintech hráče s téměř 500 zaměstnanci, kterého v roce 2018 koupila německá mediální skupina Bauer Media. Aktivně sportuje a část svého času pravidelně věnuje na neziskové projekty.

"Jsem z Moravy a v Karlových Varech jsem asi popáté v životě. Ale měl jsem sport jako součást svého života, hrávali jsme floorball. Když jsem budoval ePojištění.cz, tak jsme jeden rok sponzorovali první ligu fotbalu. Pak ale šéf svazu šel do vazby a my jsme z toho odešli," řekl dnes Šenkypl. Když ho oslovil Daniel Tobolka, zda-li by nechtěl vstoupit do HC Energie, nejprve odmítl. Pak ho ale přesvědčilo nadšení lidí, kteří se kolem karlovarského hokeje pohybují i vstřícný přístup města.

"Já hlavně vidím sport jako něco, co může formovat mladou generaci. Chci se proto zaměřit na mládež. Celá moje kariéra je o tom, že dávám příležitost lidem, kteří mají tah na branku. Věřím, že poctivá práce se jednou vrátí, byť ne vždycky hned. Rád bych vytvořil organizaci, která učí, že když budou makat, tak mohou mít úspěch," řekl Šenkypl na tiskové konferenci.

Žádný zisk mít nebudu, říká Holoubek

Karel Holoubek předává klub po 30 letech. "Sám z transakce žádný zisk mít nebudu. Ale po 30 letech by bylo dobré posunout klub dál a najít nového investora a novou krev. Hledal jsem, kdo by byl ochoten se do toho pustit," řekl Holoubek. "Budu se snažit být významným podporovatelem HC Energie i do budoucna," ujistil odcházející majitel klubu.

Primátorka Karlových Varů Andea Pfeffer Ferklová (ANO) zopakovala, že hokej není pouze A-tým, ale také spousta dětí, které chodí hokej hrát. "A pro nás je to sport číslo jedna. Když mi na konci června Karel Holoubek řekl, že už je unaven a chystá se najít nového partnera, byla jsem překvapena. Ale zároveň řekl, že pravděpodobně bude mít nového partnera klubu. Trvalo to dva měsíce a dnes snad nového partnera máme. To, že tady dnes sedíme, ale neznamená, že je to definitivní. Poslední slovo bude mít 6. září zastupitelstvo," uveda.