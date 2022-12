O vítězný gól obral Fridricha neposedný puk. Kdybych netrefil, vypadal bych blbě, usmíval se

V následných nájezdech útočník povolaný do reprezentačního výběru pro Švýcarské hry uspěl a pomohl ke dvoubodovému vítězství 3:2. Vítkovice na vlastním ledě bodovaly i ve třináctém utkání této sezony. „Máme tu vekou sérii, daří se nám a jsme doma hodně sebevědomí. Proto jsme nebyli rozhození z toho, že jsme dostali gól v poslední vteřině druhé třetiny," zmiňoval 22letý hokejista

Čtyřicet minut se čekalo na gól, pak se v poslední vteřině trefil hostující Jan Schleiss. Co to s vámi udělalo?

Vůbec jsme se z toho nesložili. Věděli jsme, že jsme doma silní a sebevědomí. Do třetí třetiny jsme šli s tím, že jsme schopni to otočit a vyhrát. A tak to i dopadlo.

Mohl mít ten gól do šatny na hru opačný efekt, protože pak začaly góly padat?

Prohrávali jsme, tak jsme museli trošku otevřít hru. Ale ani si nemyslím, že bychom ji nějak hodně měnili. Hráli jsme si dále svůj hokej. Víme, co nám funguje a ty góly jsme dali.

Plzeň přijela s šesti výhrami v řadě, jaký to byl zápas z pohledu hráče?

Těžký. Oba týmy hrály ze zabezpečené obrany, spíš na brejky. V té druhé třetině už to tam smrdělo, ale šance jsme měli i my.

Ve třetí části jste nastupoval v jiné formaci s Petery Muellerem a Kriegerm a trenér Miloš Holaň uvedl, že ta změna byla pro váš tým klíčová. Viděl jste to podobně?

Byl to určitě impulz, který vyšel, protože se gólově prosadily obě ty změněné lajny. Někdy to je třeba, když se třeba nedaří dostat do té koncovky. Trenér to prohodil, obě lajny daly gól, takže si myslím, že to vyšlo perfektně.

Plzeň v prodloužení opět sáhla ke hře bez brankáře, což už na vás jednu úspěšně vyzkoušeli. Čekali jste to?

Asi jsme to čekali a byli jsme na to trošku připraveni. Věděli jsme, co máme dělat. Ale pořád je jich tam o jednoho víc a pokud to zahrají precizně, tak se s tím těžko něco dělá. Proto to vlastně hrají. Dneska jim to ale nevyšlo a naopak jsme ten gól mohli dát my do prázdné.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Zleva Rostislav Marosz z Vítkovic a Petr Kodýtek z Plzně během buly.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

Měl jste ponětí o čase, když jste na konci prodloužení střílel do prázdné branky?

Věděl jsem, že tam je pár sekund. Nevěděl jsem přesně kolik, takže jsem se snažil to co nejrychleji vystřelit. Potřetí v zápase se zkoumalo video a tentokrát to bylo v náš neprospěch. Ale vyhráli jsme, máme dva body. Myslím si, že jsme s ním spokojeni.

Musel jste si puk rovnat?

Musel, protože, kdybych to poslal vedle prázdné branky, vypadal bych blbě. Takže jsem si to narovnal co nejrychleji tak, abych si byl jistý, že to trefím. I tak jsem si úplně jistý nebyl, jelikož to letělo k tyčce. Doletělo to tam po čase, nevím o kolik, ale bylo to asi hodně málo.

Před nájezdy se porouchala rolba, ze které se dvakrát vysypal sníh v místě, kde pak dvěma plzeňským exekutorům (Schliessovi a Hrabíkovi) sjel z hokejky puk. Vypadá to jako docela promyšlený tah před rozhodující chvíli zápasu, co říkáte?

(smích) Vypadá to blbě, ale vymyšlené to nebylo. Kluci z Plzně teď asi nejsou moc rádi, že tam ty problémy byly, protože ten sníh je asi rozhodil i psychicky. My s tím ale nic nenaděláme a bereme dva body.

Na nájezdy se kvůli pokažené rolbě čekalo hodně dlouho, nebyl problém s vychladnutím, nebo něčím podobným?

Není to úplně příjemné, obzvláště pro ty, kteří nehrají prodloužení. Ale my se uklidňovali tím, že vychladne i jejich gólman. Že bude studený a my ty góly dáme.

Osobně jste tam pak Dominika Pavláte hezky vymíchal, čekání vás nerozhodilo?

Do poslední chvíle jsem čekal, ale gólman byl vyjetý, tak jsem naznačil bekhend, který měl ale celkem pohlídaný. Ani na střelu tam nebylo místo, tak jsem zakončil mezi nohy a vyšlo to.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Lukáš Krenželok z Vítkovic stíní a brankáři Plzně Dominiku Pavlátovi.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

Bylo důležité po neúspěchu v Litvínově to proti Plzni zvládnout?

Hráli jsme teď zápasy, které jsme sice vyhráli, ale herně to nebylo úplně ideální. Takže jsme určitě rádi, že jsme to doma vyhráli a ta naše série tady trvá. Bylo důležité uspět i kvůli gólmanovi (Lukáši Klimešovi), protože v tom Litvínově jsme mu moc nepomohli. I dneska tam padly takové blbé tečované góly, kdy on s tím nemůže vůbec nic dělat. Ale celý zápas a i v nájezdech nás perfektně podržel.

Vás teď Petře čeká reprezentační akce, těšíte se?

Těším se moc! Zažil jsem to poprvé letos na jaře a moc jsem si to užil. Těším se zápasy proti Švédům, Finům i Švýcarům, protože je to zase o level výš.

Při premiéře v reprezentaci jste dal gól a na další nahrál. Chystáte něco podobného?