Obránce Petrovický uspěl na zkoušce v Liberci a bude hostovat ve Vsetíně

„Rayen nás svým přístupem v přípravném období zaujal a vidíme v něm potenciál do budoucna. Proto jsme se rozhodli uzavřít s ním smlouvu. Nicméně v aktuální sezoně by u nás neměl adekvátní vytížení, a tak mu bylo vyřízeno hostování u prvoligového Vsetína,“ řekl hlavní trenér Liberce Filip Pešán. Petrovický na startu přípravy sehrál za Bílé Tygry tři zápasy a vstřelil dvě branky.

V únoru zamířil do druhé nejvyšší finské ligy do týmu Joensuun Kiekko-Pojat, za který v 17 utkáních včetně play off nasbíral gól a šest asistencí. Dříve ůsobil v jiném finském celku TUTO Hockey, kde hrál za juniorku a pak i v druhé nejvyšší soutěži.