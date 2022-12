Obrat Vítkovic zařídila letka cizinců. Mueller zpátky do Brna? Není to pravda, odmítl Šimíček

Vítkovičtí na Štěpána nehráli, do tempa se i proto možná v prvním povánočním utkání dostávali pomaleji. Hosté z Mladé Boleslavi ovšem z dvojnásobného počtu střel v úvodní třetině vytěžili pouze jediný gól, který dal tečí Janošíkovy rány od modré Jan Stránský.

Nevyužili ani dvě přesilovky, které jim v úvodu utkání Ostravané nabídli, v dalším průběhu pak své nemohoucnosti krutě litovali. „Druhá třetina byla klíčová. Nenastoupili jsme do ní stoprocentně, inkasovali jsme tři góly, což se těžko dohání, navíc venku," řekl Stránský.

„Prohráváme v osobních soubojích, jsme střelecky impotentní, to už není o štěstí, nebo smůle. Těžko to ubráníme na fotbalových 1:0. Neumíme vstřelit více gólů, tím to ztrácíme. Těžce to nesu," vykládal kapitán Mladé Boleslavi.

Čtyřmi góly se na dvanácté domácí výhře v sezoně podílela elitní vítkovická formace. Polovinu z nich dal centr Peter Krieger. „Je radost hrát s Peterem (Muellerem) a Robertsem (Bukartsem), oni vědí, kde mají být a jak mají přihrát. O to je spolupráce s nimi snazší," vykládal Krieger. „Před svátky jsme něco prohráli, je dobře, že jsme se vrátili vítězně," dodal americký útočník Vítkovic.

Jediný českým střelcem Vítkovic se stal Marek Kalus, jenž při hře hostů bez gólmana poslal puk do prázdné branky. „Dlouho jsem gól nedal, měl jsem to trošku v hlavě. Jsem rád, že přišel aspoň do prázdné branky," usmíval se Kalus.

Důrazný útočník si v utkání připsal ještě asistenci při přesilovkovém gólu Petera Muellera, o jehož budoucnosti si v přímém přenosu České televize zaspekuloval komentátor Ondřej Zamazal. A vedení ostravského klubu tím hodně popudil.

„Prohlásil, že Peter Mueller se má vrátit do Komety Brno. Chtěl bych dementovat. Není na tom nic pravdy, máme podepsaný kontrakt na další rok," prohlásil rezolutně sportovní ředitel Vítkovic Roman Šimíček.