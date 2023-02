Oceláři definitivně bez čtyřky. Hráči nejsou zvyklí prohrávat, ví kouč Moták

Výkon nebyl špatný, ale... Za vytvořené příležitosti si Slezané žádné body domů neodvezou. „Utkání bylo na vysoké úrovni se šancemi na obou stranách. My jsme je bohužel neproměnili," litoval trenér Zdeněk Moták.

Třinec prožil už hrozivý vstup do duelu. Prvních pár střídání sice přehrával Spartu, ta však poté udeřila dvakrát během 23 sekund. „Lehce to nabouralo náš herní plán. Ale do zápasu jsme se vrátili. Tolik to s námi neotřáslo a hned jsme snížili," hodnotil 58letý kouč.

Prosadil se slovenský snajpr Marko Daňo, jenž má s 27 góly už čtyřbrankový náskok v čele tabulky střelců. Martin Růžička zase dvěma asistencemi odskočil v tabulce kanadského bodování. Jenže individuální úspěchy radost nedělají, když se týmu nedaří. „Je to náročné. Brankami se snažím pomáhat mužstvu, ale teď se dost trápíme," přitakával i Daňo.

Oceláři už nedokázali v utkání srovnat krok. Dvakrát se dotáhli na rozdíl jediné branky, ovšem soupeř vždy odskočil. „Hráli jsme celkem dobře, Sparta využila své šance a byla šťastnějším týmem. Ale tři body získala zaslouženě," mínil 28letý útočník.

Hosté mohli řešit i další velký problém, ve druhé třetině se totiž na led svalil Daňův krajan Tomáš Marcinko, jenž si přisedl nohu a odkulhal za mantinel. Na poslední část se ovšem vrátil a dokonce při prvním střídání v přesilovce skóroval. „Klobouk dolů, nevypadalo to s ním vůbec dobře. Takže jsem rád, že je v pohodě," ocenil Daňo.

Na dva body z ledu trápící se Plzně i přes Marcinkovo snížení Slezané nenavázali. A zase museli překousnout porážku v utkání, v němž mohli pomýšlet na vítězství. „Co na to říct? Prohráváme těsnými rozdíly, opravdu se to špatně hodnotí. Potřebujeme zapracovat na detailech, které překlopí zápasy na naši stranu. A získat zpátky sebedůvěru," uvědomoval si trenér Moták.

Šest let po sobě neskončil Třinec v základní části hůře než třetí. A v play off vybojoval tři tituly. „Hráči nejsou zvyklí prohrávat. Ale prostě musíme makat a bojovat, nedá se nic dělat. Jiný lék na to není," říkal stručně zkušený kouč. „Není příjemné prohrávat. Ale věřím, že na konci sezony budeme my ti, kteří se budou usmívat," prohlásil jeho svěřenec Daňo.

Oceláře však letos, pokud budou chtít projít až na vrchol, čeká mnohem trnitější cesta. Přes předkolo, které naposledy hráli v sezoně 2015/2016, navíc neúspěšně. „Tak odehrajeme o pár zápasů víc," jen se usmál nejlepší extraligový střelec. „Máme dost zkušené mužstvo, abychom tuhle krizi zvládli a mohli opět pomýšlet na nejvyšší příčky," pokračoval.