Oceláři po další porážce zuří! Hradec je zákeřný, tvrdí Voženílek

Příběh vzájemné záště se začal psát už v zápase mezi stejnými soupeři na začátku roku. Voženílek tehdy rozhodl utkání v prodloužení, předtím však po jeho zákroku odstoupil hradecký forvard Oliver Okuliar. A po zranění ramene se vrátil po šesti týdnech až teď, rovnou do zápasu proti Třinci.

„Je to jejich hra, co k tomu mám víc říct? Jen to, že jsou zákeřní. Nic víc k tomu nemám," říkal hořce odchovanec Pardubic. V utkání se obzvlášť porafal s domácím Jakubem Lvem. „Ten se ale přiblížil, až když u toho byli rozhodčí. Akorát povídá, jinak se toho bojí," zuřil Voženílek.