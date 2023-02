Olomouc bez marodů nedala podruhé za sebou ani gól. Na play off budeme kompletní, věří kouč

Hanáci doplácejí i na to, že se musí nyní obejít bez několika marodů. „Kupříkladu Jirka Ondrušek nebo Honza Káňa nám pochopitelně citelně chybějí. Na to se ale nemůžeme vymlouvat. Musíme si poradit i bez nich," má Rašner jasno. Jeho celek čekají do konce základní části nejvyšší soutěže včetně úterní dohrávky na Spartě ještě tři utkání. „Potřebujeme se v nich zvednout a urvat nějaké body, abychom si před vyřazovacími boji aspoň trochu vylepšili náladu," plánuje.

Také trenér olomouckých hokejistů Jan Tomajko zaznamenal u svého mužstva oproti předchozímu duelu s Mountfieldem zlepšení. „V Brně jsme rozhodně nepodali špatný výkon. Klukům toho nemůžu moc vytknout. Odehráli utkání s velkým nasazením. Jenže Kometa střelecké příležitosti proměnila, my nikoli," viděl hlavní rozdíl mezi oběma celky v produktivitě.

Kouč věří, že do začátku předkola play off 8. března bude mít tým kompletní. „Někteří borci, co jsou teď na marodce, by mohli naskočit už v pátek do zápasu s Třincem. V úterý na Spartě si ovšem budeme muset ještě vystačit se stávajícím kádrem," prozradil Tomajko.