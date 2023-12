Olomoucký express s 13 vagony veze výhru. Potřebuji být na ledě agresivní, říkal střelec vítězného gólu

„Byl to opravdu těžký zápas. Předtím jsme prohráli tři v řadě a potřebovali jsme se zvednout. Dnes to ale byl skvělý výkon od všech. Od Sedla (brankáře Sedláčka) po posledního hráče. Vyhrát tady před tolika lidmi je skvělý pocit,“ řekl Macuh po výhře Olomouce 4:1. „Cítili jsme se jako doma. Slyšeli jsme, že s námi jede 13 vagonů a máme radost, že fanoušci za námi stojí,“ podotkl.

Duel se zlomil až ve třetí třetině, i předtím si ale oba týmy vypracovaly řadu vyložených šancí. „Bylo to trošku otevřenější hokej. Někomu to vyhovuje, někomu ne,“ pousmál se šestadvacetiletý útočník, který se v zápase několikrát dostal i do šarvátek se sparťany. „Já potřebuji být na ledě agresivní, abych byl v zápase. Pošťuchovat se před bránou mi sedí,“ řekl Macuh.

„Skvělou práci odvedla trojice, která tam na začátku byla asi minutu čtyřicet. Nevím, zda to oni odehráli špatně, my jsme to ale odehráli výborně,“ ocenil Macuh výkon spoluhráčů. Své tři kanadské body bagatelizoval. „Nechci se bavit o mně. Byl to skvělý výkon od všech a je jedno, kdo dá gól. Někdy já, jindy někdo jiný,“ řekl.