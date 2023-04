Patriotovi se ulevilo. Kladenský trenér Vejvoda už přemýšlel, jak se příště vyhnout baráži

Je to velká úleva?

Bylo to tak snadné, jak napovídají výsledky?

To ne. Tři zápasy byly docela bitva. Jen ve třetím duelu ve Zlíně jsme ujeli a napadalo nám tam sedm gólů.

Je to tak. Důležité bylo, že náš brankář Brízgala hned po dvaceti vteřinách zlikvidoval soupeřovu tutovku. Hodně to zápas v náš prospěch ovlivnilo.

My jsme v ní hlavně hodně bruslili, abychom si vynahradili to, že jsme dlouho nehráli ostré zápasy. Jen čtyři přáteláky. Nemyslím si, že by dlouhá přestávka byla pro nás nějaká velká výhoda, jak si někdo myslí.