Pavlík a Vítkovice tvrdě pykají za urážky rozhodčích, pokutu dostaly i Pardubice za Dědka

To potvrdila i disciplinární komise v čele s Viktorem Ujčíkem, která ve svém vyjádření napsala: „Do poznámek o utkání uvedli rozhodčí, že se funkcionář klubu dožadoval vstupu do šaten rozhodčích, slovně je vulgárními a agresivními výrazy napadnul a nařknul je, že jsou zkorumpovaní."

Ještě po zápase navíc klub vydal článek, v němž se vyjadřoval k brankovým situacím a porušil tak „náhubkový" zákon, který to v den utkání zakazuje. Za to mu vedení soutěže vyměřilo standardní pokutu 10 tisíc korun. Ovšem Pavlíka neopustily emoce ani druhý den, kdy na klubových stránkách řekl: „Toto semifinále je skvělá série plná emocí na ledě i kolem něj tak, jak to má v play off být. Máme skvělý, velmi silný tým, který má v sobě velkou víru a touhu vyhrávat. Nyní víme, že nebojujeme jen proti Hradci, ale tato skutečnost nás ještě více motivuje."