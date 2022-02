Pech překonal hranici 50 bodů v sezoně, řeší však hlavně boj o čtvrté místo

Motoru už několik zápasů schází brankářská jednička Dominik Hrachovina a mimo hru je i kapitán Milan Gulaš. "To, že nám chybí zranění hráči, je samozřejmě nepříjemná situace. Uvidíme, jak dlouho budou kluci marodit. Ale myslím, že jsme to teď zvládli super. Semkli jsme se o to víc," řekl novinářům Pech.

Motor zvítězil už pošesté za sebou a z pátého místa dál ztrácí na Plzeň pět bodů. Západočeši ale odehráli o zápas víc. "Chceme do té čtyřky, protože k tomu máme blízko. Byla by škoda, abychom to zahodili. Makáme dál. Chybí nějakých 10 zápasů, to je 30 bodů. Může se stát cokoliv, vše je otevřené," poznamenal Pech.

Jeho celek v Litvínově ještě ve 35. minutě prohrával 1:3, ale pak skóre třemi brankami otočil. "Obrat skvělý, ale ta hra nebyla úplně nějaká extra. První třetinu jsme tahali nohy, Litvínov byl lepší. Ale od druhé třetiny se to zlepšilo. Mohli jsme i jít za stavu 1:1 do vedení, pak jsme snížili na 2:3. Domácí se ve třetí třetině asi báli o výsledek, my jsme hráli dobře a otočili to," řekl Pech.

Zkušený útočník vstřelil 19. gól v sezoně, k tomu přidal dvě asistence a na kontě má už 51 bodů. Na lídra produktivity Michala Bulíře ztrácí jediný bod. "Spokojenost je, ale já chci spíše hodnotit týmový výkon a koukat na tabulku. Samozřejmě moje body jsou taky dobré, ale hlavně, že pomohly k vítězství," podotkl Pech.

Motor využil hned dvě ze tří přesilovek v utkání. V obou se prosadil kanadský zadák Stuart Percy po přihrávkách Jindřicha Abdula a Pecha. "Přesilovky byly samozřejmě dnes rozhodující faktor. Oni dobře klekali a padali do střel, takže jediná varianta byla shodit to dolů a hrát to kolem brány. Jindra je na tohle šikovný a dvakrát to dal Stuymu skoro do prázdné brány," pochvaloval si Pech.