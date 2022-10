Plekanec slaví čtyřicítku. Zatím není důvod končit, ještě pár sekyr rozdám, usmívá se

Plekanec by však rád s Rytíři zabojoval o vyšší pozice. „Sám nevím, proč se nám teď nedaří. Potřebujeme vítěznou šňůru, abychom se dostali zpátky do pohody," říkal po domácí porážce 3:5 s Kometou. „Výsledek je zasloužený."

Před zápasem, v němž zapsal asistenci, jeho jméno vyvolávaly fanouškovské tábory obou klubů. „Samozřejmě si toho cením, i když to nedávám tolik najevo. V poslední době nebylo moje jméno o soupeřů zrovna v lásce, příjemná změna," podotkl.

Plekanec totiž patří k hokejistům, které chce každý mít v týmu, ale nikdo proti nim nechce hrát. „Beru to jako kompliment. Ale asi se to moc zveličuje. Já se to snažím neřešit. Hraju pořád stejně. Ještě chvíli všechny budu otravovat. Pár sekyr rozdám, pár jich schytám a seknu s hokejem," usmíval se.