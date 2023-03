Plzeň hledá majitele! Couváme, musíme všechno nastartovat, ví šéf Straka. Potvrdil odchody

Hokejovým prostředím se šíří spekulace o možné změně vlastnické struktury klubu. Je to ve hře?

Fáma to není. Komunikuju s jednou firmou z Plzeňského kraje už delší dobu. Teď po sezoně se jednání rozjela naplno. A snad se blíží do zdárného konce. Těším se. Až to bude hotové, všechno se dozvíte.

Budete v klubu fungovat dál, nebo už se chcete role majitele a generálního manažera vzdát?

Můj odchod z klubu nikdy nebyl ve hře. Partnera do vlastnické struktury hledám už dlouho, aby mi s tím někdo pomohl, teď jsem ho snad konečně našel. Chceme se posunout o kus dál. Protože jsme se finančně i hokejově zastavili na místě, možná i trochu couváme, a potřebujeme zase konkurovat týmům kolem nás. O tom to je, i když to nepůjde možná hned.

Plánujete zůstat i na střídačce?

Všechno je v jednání. Možností je hodně. Když to dopadne dobře, rád zůstanu i na střídačce. Chceme všechno vyřešit v co nejkratší době. Do začátku nové sezony to snad bude hotové.

Jak tahle nejistota ovlivňuje skládání týmu na příští sezonu?

S Tomášem Vlasákem (sportovním manažerem, pozn. red.) skládáme tým, jako kdyby zůstala situace stejná. Protože buď zůstane stejná, nebo na tom budeme líp. Základ máme. Stávající hráče, o které stojíme, máme podepsané nebo je aktuálně podepisujeme. Už máme i posily, o kterých zatím nemůžeme mluvit. A jednáme s dalšími hráči. Pochopitelně s cizinci. Protože ti nejlepší čeští kluci už jsou v listopadu rozebraní.

Foto: Jan Štěpánek/HC Škoda Plzeň Majitel a generální manažer hokejové Plzně Martin Straka (druhý zleva) na střídačceFoto : Jan Štěpánek/HC Škoda Plzeň

Ale dál budete pokračovat i v zapojování hráčů z akademie?

To samozřejmě. Jsem rád, že budoucnost v klubu máme. Šanci už možná dostane talentovaný Adam Benák. Jsem rád, že jsme už oťukali Adama Jiříčka s Honzou Skokem. Další sezonu budou zase o trochu silnější. Ale pořád to jsou 16letí kluci. Někdo je musí vychovat a pomoct jim. Hledáme do týmu zkušenosti. Potřebujeme rozdílového útočníka, který nám letos chyběl. Na cestě jsou i dva obránci.

Mluví se však i o velkém třesku odchodů včetně opor.

Můžu potvrdit, že odchází Míra Svoboda do Finska. Přišel za námi, že by si chtěl zkusit zahraničí. Nabídku od nás měl, ale rozhodl se tak. Stejná situace je u Petra Kodýtka. Říkal mi, že už je tu dlouho a taky ho láká Finsko. A že do jiného českého klubu nechce. Ale rozcházíme se v dobrém a určitě je možnost, že se ještě někdy do Plzně vrátí.

A co další hráči?

Ludwig Blomstrand neměl úplně povedenou sezonu, je na odchodu. Neuplatnili jsme opci Marku Baránkovi, máme za něj náhradu. Odchází taky Vojta Budík, který byl dlouho zraněný a fyzioterapeut s kondičním trenérem se o něj skvěle starali. Proto mě mrzí, že u nás končí, protože podle mě nám to měl vrátit zpátky. Ale rozhodl se přesunout jinam i zřejmě proto, že má pocit, že je v Plzni pořád zraněný. S tím nemůžeme nic dělat. A podobný případ je i Filip Suchý. Chtěli jsme s ním jednat, je to Plzeňák. Loni měl také zdravotní problémy, ale taky jsme mu vyhověli. Minimálně by byla slušnost za mnou zajít a říct mi, že podepsal někde jinde. To by bylo férové jednání.

O Petra Zámorského, nejvytíženějšího hráče extraligy, stojíte?

Rozhodně máme zájem, nová smlouva je v jednání. Stejně jako se Samem Bittenem nebo Martinem Beránkem, který je však smluvně vázaný v Mladé Boleslavi. Ale nechci, aby to vyznělo, že zatím nemáme žádné hráče. Máme jich podepsaných už několik. Jen je nechci zmiňovat, protože jim ještě neskončila sezona. Nebylo by to vůči nim fér, i když už bychom to zveřejnit mohli.

Foto: Miroslav Chaloupka, ČTK Petr Zámorský (vpředu na ledě) a Tomáš Mertl přijímají od spoluhráčů gratulace ke gólu.Foto : Miroslav Chaloupka, ČTK

Síla týmu tedy bude větší než v této sezoně?

Určitě. Musí být. Proto to děláme. Nechceme být na dvanáctém místě. Kdybych s tím byl jako majitel spokojený, jak to bude v budoucnu vypadat... Sezonu bych bral jako úspěšnou, kdybychom přešli přes předkolo. To se nám nepovedlo. Měli jsme letos ohromné výkyvy. Zachránila nás vítězná šňůra na přelomu listopadu a prosince. Dostali jsme se na pozice kolem pátého místa, psychicky jsme se uklidnili, ale bohužel jsme na to nenavázali. Bylo to jako na houpačce. A konec nám vůbec nevyšel. Už jsme asi byli v klidu, že se nám nemůže nic stát, a málem ještě stalo.

Co stálo za nepovedeným závěrem základní části, v němž jste devětkrát v řadě prohráli?

Máme spoustu mladých kluků, chyběly nám zkušenosti. Zkušení hráči, o které teď hodně stojíme. Potřebujeme tým lépe vyvážit. To se potvrdilo i v pátém zápase předkole. Prohráli jsme zápas z vedení 3:0. Myslím si, že zkušený tým by si tohle nenechal utéct. Ale kluci si zaslouží pochvalu, jak se dali dohromady po prvním utkání. To byla jejich práce. My už s tím nedokázali nic udělat, nastartovali se sami a zbylé čtyři duely odehráli fantasticky.

Druhou polovinu sezony vám ovšem odešly přesilovky, přestalo se dařit i oslabení.

To je pravda, na konci listopadu jsme byli čtvrtí v přesilovkách i oslabení. A početní výhody pak byly úplná katastrofa. Bez nich se hraje těžko a nedokázali jsme je do konce sezony nastartovat. Taky nutno podotknout, že jsme téměř celou sezonu nebyli kompletní. Na to se nechci vymlouvat, rozhodně jsme nebyli sami. Ale když naše složení obrany bylo v jednu chvíli Jiříček, Skok, Kvasnička, Kremláček a do toho musel hrát Zámorský 32 minut... Když už jsme pak zase byli kompletní, zranil se nám Kody. Na tréninku. Změnili jsme přesilovky a nejmenšího postavili před bránu, Zámorský vypálil a zlomil mu nohu. Vypadlo nám srdce mužstva na nejdůležitější fázi sezony.

Vedle závěru se vám nepovedl už samotný úvod ročníku a rozhodl jste se odvolat trenéry Baďoučka s Říhou už po rekordních dvou zápasech. Co za tím stálo?

Měl jsem na to svůj pohled už v minulé sezoně. A srpen i začátek ročníku mi to potvrdil. Neviděl jsem, že by tým mohl mít vzestupnou tendenci. Bál jsem se, abychom nezůstali viset dole jako pak třeba Kladno. Tak jsem se rozhodl pro změnu. Jestli to bylo správně, nebo ne, to ať rozhodne někdo jiný. Ale nechci to házet jen na trenéry. Nepovedly se nám některé posily. Meyer, Vitaloš ani Sedlák, který z Finska nepřišel v dobré kondici. Před Tomášem (Vlasákem) klobouk dolů, odvádí skvělou práci, ale prostě některé posily jednou neklaply. Chyby si s naším rozpočtem dovolovat prakticky nemůžeme.

Splnili noví trenéři Petr Kořínek a František Bombic vaše očekávání?

Určitě. Kluci pracovali perfektně, tam žádný problém nebyl, takže proto budou pokračovat i v další sezoně. Celý realizační tým je skvělý. Já jim do toho samozřejmě trochu kecal, někdy možná až trochu moc, ale takový jsem. Takže potřebujeme pro příští sezonu rozdělit kompetence, aby nebyl v týmu chaos.

Jak se vyrovnáváte se stále klesající návštěvností? Protože průměr se propadl oproti době před covidem o propastných 1800 diváků na přibližně 4300. Žádný jiný klub takový úbytek fanoušků nemá.