Plzeň málem přišla o oba mladé gólmany. Zájem po mistrovství byl, připustil slovenský klenot

V loňské sezoně si Pavlát vychytal pozici jedničky pro play off, v závěru sezony si odbyl i premiéru v reprezentaci, nedávno se navíc vrátil z rozvojového kempu Colarada. Jeho nový parťák se nečekaně dostal až na mistrovství světa a ve slovenském dresu odchytal tři výborná utkání.

„Dostal jsem šanci, kterou jsem využil dobře. A rád bych se probojoval i na další šampionát. Rozhodně mě tahle zkušenost posune. Tlak na mistrovství je ohromný. Ale pořád je to jeden hokej," usmíval se Hlavaj.

Na západě Čech podepsal smlouvu na další sezonu už v únoru, ale hrozilo, že půjde do zámoří. Plzeň by za něj navíc nedostala ani korunu. „Zájem o mě byl, ale nic se nedotáhlo do úspěšného konce," nastínil rodák z Martina.