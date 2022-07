Hrát v Plzni bylo vždy nepříjemné, ale teď se na to těším, usmívá se největší letní posila Zámorský

Na rok se vrátil do známého severského prostředí, teď už je však zpátky v Česku. „Loňská sezona byla dobrá. Švédsko mám rád hokejově i jako zemi. Po čtyřech letech v extralize to byla znovu fajn změna," vysvětloval bývalý hráč Hradce nebo Zlína, který v uplynulé sezoně nasbíral tři góly a deset asistencí.

V Plzni by jeho ofenzivní přínos měl být mnohem výraznější. Pravděpodobně totiž dostane roli klíčového beka na přesilovky. „Mluvil jsem se sportovním manažerem Tomášem Vlasákem. Angažmá mi dávalo smysl. Chci hrát hodně a co nejvíce týmu pomoct," sliboval Zámorský, jenž na západě podškrtl kontrakt na jeden rok.

Zlínský rodák a odchovanec oceňoval zejména rychlá jednání. „Podepsáno mám už od dubna, za což jsem rád. Minulý rok jsem čekal až do srpna. Teď je to příjemné léto," uvědomoval si člen širšího reprezentačního kádru. „Možná v Česku budu pro nároďák víc na očích, ale nad tím jsem nepřemýšlel. Záleží stejně jen na výkonech a produktivitě. Ale znovu nakouknout do repre bych chtěl, je to nejvíc," pokračoval.