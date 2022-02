Plzeňský Bulíř atakuje čelo kanadského bodování: Role klíčového hráče mi sedí

Bude pro Plzeň těžké udržet pozici v elitní čtyřce zaručující přímý postup do čtvrtfinále play off?

Záleží jen na našich výkonech. Tabulka je vyrovnaná, jestli se chceme udržet nahoře, tak ještě musíme přidat. Nemůžeme sice ovlivnit, co se děje na ostatních stadionech, ale samozřejmě sledujeme tabulku a koukáme na výsledky konkurentů, všichni by místo boje v předkole radši ušetřili síly. Přijde mi ale nešťastné, že má páté místo skoro stejnou váhu jako dvanácté. Právě Plzeň na ten systém loni doplatila, když skončila těsně za čtyřkou a pak hned v předkole vyletěla s Olomoucí. Dřívější varianta se šesti týmy do čtvrtfinále a dalšími čtyřmi v předkole mi dávala větší smysl.