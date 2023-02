Plzeňský reprezentant sklízí obdiv expertů. Dokáže vyzrát i na obry, splní každý úkol, chválí

Bývalý útočník Jakub Koreis se nechal slyšet, že by Kodýtek nemusel v plzeňském klubu vydržet dlouho a mohl by se stěhovat za angažmá do Finska. Martin Kézr, šéfredaktor sportovní redakce Práva a Sport.cz, jen přikyvuje hlavou.

„To by asi mohl. Myslím, že Kodýtek je příkladem, který agentům a skautům ukazuje, že i když nemáš 190 centimetrů, tak můžeš hrát dobrý hokej," tvrdí host ve studiu Sport.cz. „Jen musíš nají svoje přednosti. Vzpomeňte si na Davida Výborného a Tomáše Rolinka, to také nebyli žádní habáni," dává další příklady hokejových hvězd, které rozhodně nepatřily mezi obry na bruslích.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Zleva Kevin Macierzynski z Rakouska, český útočník Petr Kodýtek a Lukas Haudum z Rakouska.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

„Naučili se pracovat se svojí výškou, proklouznout mezi habány, prokličkovat. A Petr Kodýtek je přesně ten příklad, který to umí. Jsem rád, že to objevila i reprezentace. Je to hráč, co může bojovat o účast na mistrovství světa. V týmu je ceněný, splníí každou roli, kterou mu přidělíš. Pro Plzeň je to velká posila," míní Kézr.

Moderátor pořadu Honza Homolka, jinak šéfkomentátor O2 TV, si všímá toho, jak je Kodýtek silný u mantinelu. Zapře se v soubojích a dokáže přetlačit i o dvacet centimetrů vyšší soupeře. „Má velký dar. Dokáže trénovat to, co potřebuje. Dokáže najít to, co mu chybí, co potřebuje zlepšit a dneska je z něj komplexní hráč," vysekne poklonu plzeňskému lídrovi Andrašovský, jenž vede plzeňský dorost.