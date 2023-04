Po Spartě ochutnává třineckou medicínu i Dynamo. Strojově je ničit, přikazuje kapitán Pardubic

Ve čtvrtfinále okusila třineckou medicínu Spartu, to samé nyní pociťují v semifinále extraligového play off hokejisté Pardubic. Před čtvrtečním pokračování série ve Slezsku už Dynamo za stavu 1:1 na zápasy ví, jak důležité je nepustit Oceláře jako první do vedení.

Foto: Josef Vostárek, ČTK Kapitán Pardubic Patrik Poulíček v souboji s třineckým Vladimírem Draveckým (vpravo).

Článek „Jakmile dá Třinec první gól, uzpůsobí svůj systém. Nikam se nežene a každý z jeho hráčů skvěle kontroluje střední pásmo. Proti nepropustné obraně je těžké se prosadit, mají ji super vypilovanou," ověřil si pardubický kapitán Patrik Poulíček v pondělí, kdy Východočeši vyšli gólově naprázdno. Statistiky to jednoznačně dokazují. V posledních třech sezonách, kdy Třinec získal mistrovský titul, plus v té letošní padli Oceláři jen ve třech z 31 duelů, v nichž vstřelili v základní hrací době gól jako první. Což je více než 90procentní úspěšnost... Tipsport extraliga Na mantinelu teď visí tapety Kaňák, smál se hrdina Třince, který byl v Pardubicích u všeho „Je jen na nás, abychom našli zbraň, kdybychom náhodou prohrávali. Za jakéhokoli stavu je třeba hrát stejně a věřit svému systému. To znamená soupeře strojově ničit, což nám vždy přinášelo ovoce," míní Poulíček. Foto: Josef Vostárek, ČTK Vladimír Dravecký z Třince se kácí po střetu s pardubickým Patrikem Poulíčkem. „Musíme hru maximálně zjednodušit a dostávat co nejvíc puků za ně do útočného pásma," nabízí recept obránce Tomáš Dvořák. Slezané v posledním zápase uhlídali klíčového muže Dynama Sedláka. I proto, že za celý zápas spáchali jediný faul. A doufají, že se střelecky probudí Marko Daňo. Nejlepší kanonýr základní části zapsal v 11 zápasech play off jedinou trefu, navíc do prázdné branky. Foto: Vít Šimánek, ČTK Marko Daňo z Třince (vpravo) se raduje z gólu se spoluhráčem Martinem Růžičkou. „Šance mám, pořád dělám to stejné. Věřím, že mi to tam konečně začne padat a pomůžu mužstvu i v produktivitě," přeje si slovenský forvard. Pardubičtí ujišťují, že první porážka v play off s nimi nezamává. „Nevěšíme hlavy, nic si z ní neděláme. Byli bychom blázni, kdybychom si mysleli, že vyhrajeme 4:0 na zápasy," tvrdí útočník Jan Mandát. Tipsport extraliga Oceláři vymazali hrozby Dynama. Uspěli jsme jako partija, držel se nářečí třinecký kouč