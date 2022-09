Potvrzeno. Hokejovou Spartu posílí útočník Simon

Simon se Spartou už měsíc trénuje, a tak se tento týden začalo vážně spekulovat, že klub posílí. Útočník měl sice nabídku z Pittsburghu, aby tu zkusil předsezonní test, ovšem rozhodl se pro návrat do Česka.

Kolem Simona bylo velmi rušno během květnového mistrovství světa. Na šampionát do Tampere odjel bez smlouvy, aby tu zaujal případné zájemce z NHL. Jenže poté, co napadl spoluhráče Filipa Hronka, byl z týmu vyřazen a předčasně odjel domů. Za konflikt se následně omluvil.

"Výhoda je, že znám prostředí i spoustu kluků, ať už ze Sparty nebo reprezentace. Celý měsíc jsou ke mně všichni v klubu příjemní a pomáhají mi, s čímkoliv potřebuju. Cítím se tu velice dobře. Cíle mám osobní i týmové. Aktuálně přemýšlím hlavně nad tím, abych se dostal do hokejové pohody a byl co nejlépe připravený. Chci být co nejlepším hráčem pro Spartu, být platný a udělat týmový úspěch," řekl Simon pro klubový web.