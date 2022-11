Přestřelku ve šlágru zvládly lépe Pardubice a natáhly vítěznou šňůru! Kometa dostala výprask

Souboj Vítkovic a Pardubic sliboval skvělý hokej a diváci si užili své. Vítkovice před úterním duelem doma vyhrály na svém ledě všech osm zápasů, neztratily v nich ani bod a i tentokrát vedoucí celek řádně potrápily. Góly Deje a Robertse Burkartse v prostřední části hry dokázaly vymazat manko a nasměrovaly zápas do prodloužení a později do rozhodujících samostatných nájezdů.

📺 Přestřelka ve Vítkovicích! Po úvodní třetině svítí na kostce skóre 2:3! 😱 Poslední branku vstřelil Lukáš Radil a dostal tak svůj tým zpět do vedení. 🏒 #VITPCE #TELH pic.twitter.com/uryVqVyp2O

To Liberec vyhrál poprvé v sezoně venku za tři body, ale stálo to za to! O výhře hostí rozhodla druhá třetina, kterou Bílí Tygři vyhráli 3:0, domácím nepomohlo ani střídání brankářů. Hattrickem se pod libereckou výhru podepsal Jan Ordoš, gólman Jakub Neužil při svém druhém startu v sezoně udržel poprvé v kariéře v nejvyšší soutěži čisté konto. Severočeši zabrali po dvou porážkách a v tabulce poskočili na osmé místo, Brno zůstalo páté.