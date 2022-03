Probuzený boleslavský střelec završil senzaci. Kelemen cítil, že může poslat Hradec na dovolenou

Klíčovou postavou série se ale necítí. „Samozřejmě góly mi tam padly, ale byl to fakt týmový výkon. Přitom Hradec nám to třikrát po sobě při power play vyrovnal. Ukázali jsme ale sílu kolektivu a v prodloužení jsme to vždycky zlomili na naši stranu, což je fakt super," míní Kelemen.

Připouští, že určitým zlomem série mohl být jeho rozhodující nájezd ve třetím utkání. „Řekli jsme si, že to s nimi můžeme úplně v klidu uhrát. Byl to s Mountfieldem ale ohromný boj, všechny zápasy skončily těsně o gól, ale když se prohraje, tak je únava víc cítit a ztracené zápasy ani nepřidaly Hradci na psychice," uvažuje.

Mladá Boleslav postoupila do semifinále až z 11. místa po základní části, což se dosud v extralize nikomu nepodařilo. „Play off se hraje nadoraz a zvládli jsme v pěti zápasech udolat Plzeň i Hradec. Nedívali jsme se na to, kolikátí byli v tabulce. Všichni víme, že naše výkony v lednu a únoru byly špatné, naštěstí jsme to včas nastartovali a začali si zase věřit," uvažuje Kelemen.