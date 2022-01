Jednatřicetiletý Kane hrál za Třinec v sezoně 2016/17 a připsal si ve 44 zápasech včetně play off 23 bodů za 13 branek 10 asistencí. Následně odešel do Kunlunu, kde působí doteď. O rok mladší Werek strávil v kádru Ocelářů také rok a loučil se v roce 2019 před odchodem do čínského klubu mistrovským titulem. V české extralize zaznamenal v 51 duelech včetně play off 32 bodů za 19 tref a 13 přihrávek.