Ředitel extraligy Loukota o nedohraném duelu: Buď najdou společné řešení kluby, nebo rozhodnu já

Pokud by se ve čtvrtek hrál místo druhého zápasu série ten první, znamenalo by to zásah do předem naplánovaného kalendáře. Jak by se postupovalo dál? Musel by se druhý duel sehrát už v pátek, aby se dodržel sobotní a případně i nedělní zápas na západě Čech? Nebo teoreticky série může skončit i později než v úterý, kdy se mělo uskutečnit případné páté utkání?