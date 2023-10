Patnáctiletý mladík překonal extraligový rekord. Neskutečný zážitek, raduje se

„Zní to krásně. Jen tak někomu se to nepoštěstí. Je to neskutečný zážitek, na který nikdy nezapomenu,“ rozplýval se po utkání patnáctiletý útočník. O své nominaci na utkání se dozvěděl den předem. S prvním týmem Hradce Králové stihl před pátečním duelem na Kladně absolvovat celkem dva tréninky.