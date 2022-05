Rušno v českém hokeji, ÚHOS řeší hráčské smlouvy! To se hráči mají najít na kondomech?! čílí se Zbořil

„Za 25 let své advokacie jsem neviděl větší smluvní paskvil. A hráči stejně musejí takto špatně postavené smlouvy podepsat. Nikdo se jich nezeptal, aby se vyjádřil k otázce marketingových práv. Tři roky jsem to z pozice prezidenta hráčské asociace zkoušel diplomaticky a selhal jsem. Lezl jsem do všech dveří a s prominutím všech tělesných otvorů, abych přesvědčil, že CAIHP je jediná asociace, která může za hráče jednat," vysvětluje Zbořil, proč se nyní obrátil na antimonopolní úřad, když to dosud nešlo po dobrém.