Semifinálový krach? Maximálně vyrovnané. Žádný tlak na nás nebyl, vysvětluje neúspěch trenér Pardubic

Rulík přitom vyvrací fakt, že by byl na tým vyvíjen tlak. Hvězdami nabité Pardubice totiž snad každý druhý člověk viděl minimálně ve finále. „Byl tu maximální klid na práci. Žádný tlak tu nebyl. Měli jsme prostor pro práci a s mužstvem dojít co nejdál," vysvětluje. „Je ale málo případů, že by se týmu, co vyhrál základní části, povedlo vyhrát i play off," pokračuje Rulík.

Pardubice do play off vstupovaly jednoznačnou čtvrtfinálovou sérii proti Olomouci, které nedovolily ani jednu výhru. Vyrovnané bylo až semifinále, které poměrem 4:3 na zápasy ovládl Třinec. „Když se zpětně podívám, bylo to vyrovnané. Rozhodovali gólmani nebo momentální situace na ledě. Hráli jsme maximálně vyrovnanou sérii s týmem, který vyřadil Spartu, kterou jsem pokládal ještě za silnější tým, než jsme byli my," hodnotí stříbrný kouč z posledního šampionátu hokejistů do 20 let.

Příklep s trenérem Radimem RulíkemVideo : Sport.cz

Jako stěžejní chybu v semifinále vidí ve druhém domácím duelu, ve kterém Pardubice doma padly 0:3. „Zápas nám hrubě nevyšel. Byli jsme jednoznačně horším týmem a zaslouženě jsme prohráli. Upozorňovali jsme, že Třinec bude úplně jiný a nevím, jestli jsme na hráče nevytvořili nějaký tlak, nebo jestli jsme my nebo já neznervóznili," přemítá Rulík.

Dynamo přitom bylo v složité situaci již po třetím domácím duelu. Oceláři potřetí zvítězili a na vlastní led si odvezli mečbol a vedení v sérii 3:2. Pardubice ovšem konec sezony odvrátili a vedení 4:0 po dvou třetinách nakonec ubojovaly na konečných 5:3. „V prvních dvou vteřinách jsme byli lepší, Třinec nebyl ve své kůži. Do třetí třetiny jsme šli až moc profesorsky, neměli jsme takový pohyb. Zaslouženě nás trestali," vrací se v čase úspěšný kouč.

Pardubice tak měly před vlastními fanoušky možnost oslavit postup do finále. Místo radovánek ale přišlo rychlé vystřízlivění, neboť Třinec i potřetí na venkovním kluzišti vyhrál. Tentokráte 2:1. „Věřil jsem, že máme velkou šanci zvítězit. Dokonce jsme vedli. Ale první inkasovaný gól nás utlumil a druhý úplně pohřbil. Úplně jsme vypadli z rolí. Ve třetí třetině jsme byli vynikající, ale šance jsme neproměnili," mrzí Rulíka, jenž se zastavil před bránou finále.

Budou hráči z KHL pokračovat v Pardubicích- Odpověď v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Právě v tomto rozhodujícím duelu došlo k neobvyklé situaci, která paradoxně mohla Dynamo vrátit zpět do hry. Tři vteřiny před koncem třetí třetiny měli domácí k dispozici trestné střílení, které však neproměnili. „Dali jsme na Ríšu Krále. Znal ty kluky a je to excelentní hráč v těchto situacích. Má pro to cit. Vyšlo z toho, že to bude buď Zohy (Tomáš Zohorna), nebo Hyka," vysvětluje myšlenkové pochody střídačky před klíčovým okamžikem, po kterých se ukázalo na druhého jmenovaného.