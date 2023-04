Škůrek s Orsavou budou dál hrát v Olomouci

"David Škůrek je olomoucký patriot se silným vztahem ke klubu. Také Kuba Orsava je z našeho regionu a po loňském příchodu k nám skvěle zapadl. Oba hráči patří k oporám našeho týmu a jsme rádi, že u nás budou působit několik dalších let," uvedl sportovní manažer Josef Podlaha.

Devětadvacetiletý Škůrek je rodák ze Šternberka, v Olomouci ale působí od mládežnických let. Extraligu za jiný klub nehrál a od roku 2016 je součástí základního kádru. V poslední sezoně odehrál za Hanáky včetně play off 48 zápasů, vstřelil dvě branky a přidal devět asistencí. Celkově má Škůrek, který podepsal smlouvu na další tři sezony, na kontě v nejvyšší soutěži 368 startů, 31 gólů a 60 přihrávek.

O tři roky starší Orsava přišel do Olomouce před rokem z Hradce Králové. V sezoně odehrál s ohledem na zdravotní problémy včetně play off jen 36 zápasů a připsal si 28 bodů (12+16). "Jsem tu doma a rodina je spokojená. Proto z mého pohledu nebylo co řešit a těším se na další roky v Olomouci," uvedl Orsava.