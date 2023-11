Slovenský snajpr Okuliar hokej žere. Nemyslím na něj jen ve spánku, směje se

V listopadu jste zapsali čtyři výhry z pěti zápasů. Dostáváte už se do své pohody?

Výsledky jsou teď fajn, ale globálně ještě nejsme tam, kde bychom chtěli být. Nejde ani tak o postavení v tabulce, potřebujeme však předvádět konzistentnější výkony, díky kterým jsme se loni dostali do finále. Máme na víc.

Držíte sedmou příčku, ale stále neznáte verdikt ohledně možného odpočtení bodu za dopingovou kauzu trojice hráčů ze závěru minulé sezony. Je to pro vás nepříjemné?

Co bude, to bude. Musíme se s tím vypořádat, ale v kabině to neřešíme. Zatím nic nevíme, víc se k tomu říct nedá. Snažíme se jen vyhrát každý zápas. V pátek jdeme na Kladno, v neděli nás čeká velký souboj s Pardubicemi, tak snad ho zvládneme. Už jsem tu druhý rok a vnímám derby jako pravý Hradečák.

Jak vám sedí hradecké aktivní pojetí hry pod trenérem Tomášem Martincem?

Kdybych byl trenér, tak svěřencům naordinuju úplně stejný systém hry. (usmívá se) Naprosto mi to vyhovuje. Už když mě Hradec přivedl, tak věděl, že do tohohle stylu zapadnu. Jsem moc rád, že předvádíme takový hokej, napadáme a získáváme puky v útočném pásmu.

Zatímco Pardubice nebo Sparta jsou plné velkých jmen, u vás nejsou na první pohled znát žádné velké hvězdy. Je pro vás výhoda, že se spoléháte na přínos všech formací?

Určitě. Tým stojí na čtyřech vyrovnaných lajnách a skvělém gólmanovi. Hvězdy sice nemáme, ale jsou tu vynikající hráči, kteří bojují pro tým. Podobně je postavený v NHL třeba Dallas nebo Vegas.

Na druhou stranu vy jakožto nejlepší střelec extraligy byste se mohl za hvězdu považovat.

Ale rozhodně nepovažuju. Tref si vážím, ale jsem především pracant. Do zápasu nechodím s tím, že chci dát gól. Víc než vstřelená branka mě potěší, když se mi povede vyhrát souboj, vybojovat puk, udělat dobrý pohyb. Snažím se týmu pomoct maličkostmi, špinavou prací.

Nemohl by si hokejista vašeho kalibru dovolit být trochu sobečtější? Snažit se vystřílet si místo třeba v NHL?

Téhle poznámce rozumím. Ale nevnímám se ani jako nějaký střelec. A asi se to nikdy nezmění. Dělám sto procent pro úspěch týmu. Samozřejmě když se mi zápas nepovede, jsem na sebe naštvaný, ale týmový výsledek je pro mě nejvíc.

Tohohle přístupu by si mohli cenit i v zámoří. V létě kolem vás kroužilo hned pět klubů NHL.

Samozřejmě mě to potěšilo, ale na stůl jsem nedostal žádnou konkrétní nabídku. Cesta za moře by musela dávat smysl. Byl by to pro mě ještě velký skok. Mám smlouvu v Hradci i na příští rok a jsem tu spokojený. Agentům jsem řekl, že až přijde reálná nabídka, můžeme se o tom pobavit. Kdybych řešil všelijaké spekulace, měl bych z toho v hlavě guláš. Ale na druhou stranu, když se naskytne možnost zabojovat o místo v nejlepší lize světa, lákalo by mě to. Času není nazbyt.

Na čem se nejvíc snažíte pracovat, aby to jednoho dne vyšlo?

Potřebuju ještě více zrychlit bruslení a zesílit. Snažím se prostě každým dnem posouvat. Ve všech aspektech. Na zimák tu každý den chodím rád. Je tu skvělý realizační tým. Super lidi, které mám rád.

Vypnete vůbec někdy od hokeje?

Jen během osmi hodin spánku. (směje se) Hokej žeru, je to náplň mého života a myslím na něj furt. Každý den sleduju zápasy i sestřihy. Všichni mají v ruce furt mobily, tak já se ho snažím používat tak, aby mi to aspoň něco dalo. Analyzuju si jednotlivé hokejové momenty a poučím se z nich.

Videokouč by vás pochválil.

Vím, že je tahle příprava důležitá. Viděl jsem třeba dokument na Netflixu o americkém fotbalu. Quarterback si musí napozorovat každého ze soupeřových hráčů. Má je do detailu přečtené. Někdy mi to bohužel přijde, že se až moc upouští od podstaty sportu. Ale když ty technologie máme, musíme je využívat.

Postupně si budujete pozici i ve slovenské reprezentaci. Máte za cíl si zahrát na mistrovství světa v Praze a Ostravě?

Bylo by to krásné, ale takhle dopředu nepřemýšlím. Snažím se v národním týmu makat naplno, je velká čest si za něj zahrát. Soustředím se ale teď na krátkodobé cíle.

Liptovský Mikuláš, kde jste krátce působil, tento týden přivedl do kádru finského forvarda Severiho Lahtinena, který byl v říjnu odsouzen za znásilnění. Co si o tom myslíte?

Do Liptovského Mikuláše přišel před sezonou nový majitel a bohužel to vede tak, jak to vede. Ale na klub už nemám žádné vazby a víc bych to nekomentoval.

Jak vůbec vnímáte úroveň slovenské extraligy?