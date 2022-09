Šok v Třinci! Mistr nedal gól Motoru. Asi jsme hodně lidem pokazili tikety, smál se gólman Hrachovina

„Asi jsme hodně lidem pokazili tikety," smál se nepřekonaný Dominik Hrachovina, který pochytal čtyřiačtyřicet střel domácích. „Nenudil jsem se. Tady se člověk nenudí nikdy, je to tu jak na kolotoči občas. Ale zvládli jsme to skvěle. S nulou vyhrát, to je asi to poslední, co jsme čekali. Tři body jsou pro nás super, snad takto budeme pokračovat. A doufejme, že první vyhrání z kapsy nevyhání," prohodil Hrachovina.