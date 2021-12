Sparta nám gólově sedí, řekl Kurovský po osmibrankové nadílce Třince

"Přišlo mi, že to bylo vánoční utkání. Dali jsme tři góly z chyb Sparty, pak jsme stejné chyby udělali my, ale nakonec se zápas povedl a jedeme domů vesele s třemi body," radoval se Kurovský po zápase.

Brankově bohatá byla zejména druhá třetina, ve které padlo šest gólů. Třinec nejprve odskočil do vedení 4:1, Sparta vyrovnala na 4:4 a pak přišel moment třiadvacetiletého útočníka. "Udělal jsem blbý faul, Sparta šla do přesilovky, pak udělala blbý faul ona a já jsem dostal pěknou přihrávku nahrávku a padlo to tam," řekl Kurovský, jenž se prosadil při hře čtyři na čtyři 42 sekund po návratu z trestné lavice. "Každý gól do šatny druhý tým srazí, takže nám to určitě pomohlo," doplnil.