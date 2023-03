Strašné křeče a bolesti, pak zisk titulu. Pech vzpomíná na trable kamaráda i roli tiskového mluvčí

Zdravotní problémy, z kterých se tají dech. Útočník českobudějovického Motoru promluvil o nepříjemných okamžicích z doby, kdy působil v Energii Karlovy Vary. Tam byl spoluhráčem brankáře Lukáše Mensatora, který trpěl nevysvětlitelnými záchvaty křečí. Gólman se s tím svěřil serveru bezfrazi.cz. „Byl to kamarád, výborný kluk do kabiny a skvělý gólman. Bylo těžký vidět, jak se tam kácí a jak ho to bolí," přiznává Lukáš Pech v pořadu Příklep na Sport.cz.

Měl strašné křeče, nemohl ani sedět. Lukáš Pech v pořadu Příklep o záhadných problémech Lukáše MensatoraVideo : Sport.cz

Měl informace od Mensatora z první ruky, seděl totiž vedle něj. Zdravotní trable kamaráda tak na něj dopadaly měrou vrchovatou. „Když s ním chtěli dělat novináři rozhovor, tak jsem mu dělal tiskového mluvčího, říkal jsem jim, ať ho nechají," tvrdí devětatřicetiletý hokejista. „Nikdo nevěděl, jestli jde o problémy psychické, nebo zdravotní. Ale měl strašný křeče. Někdy nemohl ani sedět. A v Chomutově ho odvezla záchranka," popisuje dramatické chvilky Pech. Moderátor Honza Homolka se snaží odvést pozitivním směrem. „A pak to v bráně zavřel a udělali jste titul," konstatuje. Hokejový pořad Příklep s útočníkem s Lukášem PechemVideo : Sport.cz „Jo, jo, jo," přitaká Pech. Jeho spoluhráč měl prý křeče ze začátku a pak se vše stupňovalo po zisku titulu. „Problémy měl pak čím dál větší. Bylo to nepříjemný, byl to kamarád. Snažili jsme se mu udělat servis, dělali magnézka. Výborný kluk do kabiny, výborný gólman, ale tohle ho trápilo," dodává Pech.