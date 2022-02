Super, že Krejčí hrál. Dal mi to fakt hezky, pochvaloval si návrat elitního centra do sestavy olomoucký Ondrušek

„Je skvělé, že poté, co přijel domů a spal jen čtyři hodiny, nastoupil. Měl to strašně těžké, ale velice nám pomohl. Bylo důležité, že hrál. Byl to ten kámen, který přesně zapadl do skládačky. I díky tomu jsme mohli podat výborný, kompaktní výkon. Nakonec, byl i u klíčové akce," kvitoval Krejčího návrat olomoucký lodivod Zdeněk Moták.

O tom, že elitní útočník bude hrát, se podle něj rozhodlo asi deset minut před utkáním. „To, když se vrátil z rozbruslení a řekl, že do toho jde," vysvětlil kouč.

Hvězdného útočníka přivítal v sestavě i Ondrušek. „V naší situaci, kdy trénujeme v několika lidech, máme problém postavit tři lajny bez marodů a hráčů z první ligy, jsme rádi za každý kus. A když přijde takový rozdílový hráč, o to je to lepší," prohlásil olomoucký kapitán.

„Před zápasem vypadal hodně unaveně, byl takový rozlámaný. Říkali jsme mu, že záleží jen na něm. Hlavně, ať se nezraní a zůstane zdravý. Nastoupil, takže asi byl dobrý. Kdyby nás ostatní čekalo takové cestování, nevím, jestli bychom vůbec byli schopni po něm bruslit," pokračoval v komplimentech na „Krejču" zkušený zadák.

Před prodloužením s ním, jak prozradil, spolu prohodili pár slov a pak po získaném buly vyrazili na steč. „Něco jsme si ještě řekli, jak jsme se dostali do středního pásma, ale dál už to byla improvizace. Hra tři na tři je specifická, nedá se toho moc vymýšlet. Já jsem nejdříve vjel mezi tři jejich hráče, aby se to Davidovi otevřelo. To jim udělalo problém. Zaváhali a pak už ke mně nestihli přijet. Chvilku se na sebe podívali, museli spolu komunikovat, a to byla ta vteřinka, kterou využil a nahrál mi to, a fakt hezky. Nešlo to nedat," smál se Ondrušek.

Libereckého trenéra Patrika Augustu start Krejčího nepřekvapil. „Osobně jsem byl už od rána přesvědčený, že nastoupí. I z pozice, když jsem byl hráč vím, že nejlepší lék na nějaké splíny, nepovedené zápasy, nebo turnaje je, hned naskočit do dalšího. Na hokeji je krásné, že po nějakém srabu, pokud to není poslední duel sezóny, máte hned šanci si v uvozovkách spravit náladu," konstatoval lodivod Bílých tygrů.

Z porážky svého celku tragédii nedělal. „Jsem spokojený s tím, že jsme se po dvou třetinách, kdy to bylo 2:0 pro domácí, dokázali vrátit do zápasu, byť závěr byl pro nás rychlý a krutý. Proti dobře organizované, silné obraně to nebylo vůbec jednoduché. I když jsme prohráli, a to nikdo nechce, za třetí třetinu můžeme být malinko pozitivní," tvrdil Augusta.