Nečekaný hrdina rozhodl. Z Kaňáka se stává klíčový obránce pro Plzeň

Na výhru s trápícím se Litvínovem se Plzeň pořádně nadřela. Po dvaceti minutách sice vedla 2:1, ale Verva ve třetí části dvěma góly během 25 sekund skóre otočila. Nutno dodat, že po zásluze, hosté měli mírnou herní převahu. „Sám nevím, proč takhle polevujeme. Nestalo se nám to poprvé. Je to naše blbost. Kdybychom hráli stále stejně, dáme další dva góly a zápas by vypadal úplně jinak," je jasné Kaňákovi.