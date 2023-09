Tak špatný výkon nepamatuju, hřímal po fiasku kouč Vítkovic

„Pokud v šatně po zápase sedí dvacet borců a nic je nebolí, tak je to špatně!“ hřímal Holaň po zápase. „Musím poděkovat fanouškům, že zůstali od konce utkání, do kterého nastoupilo z naší strany mužstvo profesorů. Dělali jsme zbytečné fauly, horší třetinu jsme snad nikdy neodehráli. Nepamatuju si, že bychom někdy podali tak špatný výkon,“ byl hodně nespokojený Holaň.

„Mohli jsme přidat i třetí gól a možná by se ten zápas vyvíjel jinak. Ale Frodl chytal výborně a my si ty body nezasloužili. Dneska nám to fakt nešlo. Ale nesmíme se z toho složit, nejsme žádné panenky. Je to jen jeden zápas, první kolo. To se stane každému. V Lize mistrů jsme hráli dobrý hokej a potřebujeme se k němu vrátit,“ vykládal vítkovický útočník Kalus.