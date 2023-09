Vteřina do sirény? Vůbec jsem to netušil, prostě jsem vystřelil, svěřil se Rachůnek

Takový vstup do sezony si přeje zažít každý. Hokejisté Karlových Varů na ledě Vítkovic zvítězili 6:2, když v úvodní třetině nasypali do domácí branky čtyři góly, aniž by inkasovali. Třemi body se na vysokém vítězství podílely posily ze Skandinávie Fin Artturi Ikka Kangasniemi a Švéd Lucas Zetterberg. Dva góly, přičemž ten první vteřinu před první sirénou, vstřelil Tomáš Rachůnek. „Oba k nám perfektně zapadli, jsme moc rádi, že je tady máme. Takový začátek je super! Vyhráli jsme, góly dalo více hráčů, už se těšíme doma na Brno,“ liboval si Rachůnek.

Článek První gól jste dal vteřinu před sirénou ukončující úvodní třetinu, tušil jste kolik času vám ke střele zbývá? Vůbec ne. Dostal jsem puk od Ikky Kangasniemiho a prostě jsem vystřelil na branku. (smích) I ten druhý se vám povedl, když jste obkroužil branku a puk zasunul k tyči dříve, než k ní Klimeš přirazil brusli. Byl to záměr od začátku, nebo spíše akce z donucení? Hledal jsem ještě Ikku Kangasniemiho před branku, ale byl obsazený. Gólman mě vlastně svým zákrokem donutil s pukem pokračovat, tak jsem to objel a zasunul. První třetina byla z vaší strany přímo snová, souhlasíte? Určitě. Měli jsme výborný nástup, potrestali jsme vítkovické chyby a podle toho se pak ten zápas odvíjel. Ve druhé třetině jsme je sice pustili svými chybami zpátky do zápasu, ale naštěstí jsme to ukopali a výborně nás podržel v bráně Dominik Frodl. Právě on ale udělal chybu před prvním gólem Vítkovic. Řešili jste jeho nepovedenou rozehrávku za brankou? To ne, to se stane. Problém druhé třetiny, kterou jsme prohráli, byl v tom, že jsme se vlastními chybami dostávali zbytečně pod tlak. V té třetí jsme chtěli navázat na začátek zápasu, hrát jednoduše, bez chyb a věřit si. Myslím, že se to povedlo. Tři góly jste dali v přesilovkách, je to výsledek pilné přípravy? Samozřejmě. Věnovali jsme tomu hodně času a je super, že to tam napadalo. Vstřelil jste hned v prvním kole dva góly. Tohle útočník potřebuje, že? Samozřejmě, je to super. Vyhráli jsme, góly dalo více hráčů, což je povzbuzující do dalších kol. Už se těšíme na neděli a na domácí zápas proti Brnu. Každý tým jde to zápasu s cílem zvítězit, ale asi jste cestou do Ostravy nečekali, že se vám to povede s takovým rozdílem, že? My jsme si prostě věřili. Sice jsme teď s nimi měli nějakou šňůru porážek (sedm utkání v řadě), ale ty zápasy byly většinou vyrovnané. Nebylo to tak, že by si z nás dělali srandu. Takže jsme věřili, že bychom mohli uspět a za tím jsme šli. Obě letní posily ze Skandinávie, Kangasniemiho i Lucas Zetterberg přispěli k výhře třemi body. Budou výraznými posilami? Jo určitě, zapadli super do týmu. Jsou perfektní lidsky, ale jsou to i super hokejisté, což bylo vidět. Jsme rádi, že je tu máme. Zetterberg využil obě vaše úvodní přesilovky, pak přidal i jednu nahrávku. Je střelba jeho největší zbraní? Brali ho, protože má výbornou střelu, což potvrdil hned v prvním zápase sezony. Je to skvělá náhrada za Petra Koblasu. Naopak Kangasniemi se do střelby moc netlačil, viďte? Rád kombinuje, moc nezakončuje, je to opravdový tvůrce hry. Je sice malý (170 cm), ale nesmírně šikovný. Naštěstí se dneska už tak ty fyzické parametry tolik neřeší jako dříve. Když je hráč šikovný, tak si dokáže poradit, i když je malý. Strašně nám jeho příchod pomohl. Vidí hru a ví co udělá s pukem ještě dříve, než ho dostane.