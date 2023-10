Teď už není co brečet nad vylitým kyblíkem, prohlásil plzeňský Dujsík

Asi jste si návrat do olomoucké plechárny, kterou důvěrně znáte, představoval jinak?

Určitě. Šňůra bez vyhraného zápasu je hodně dlouhá. Nejsem spokojený s výkonem, co jsme tady předvedli, ani s tím, co já osobně. Očekávám od sebe mnohem víc. Není mi do zpěvu.

Stejně jako s Kladnem jste vedli, ale radoval se nakonec soupeř. Co se stalo?

Dostáváme jednoduše góly. To jsou základní věci. Zablokovaná střela a neuhlídaná druhá vlna. To se nám nemůže stávat. Sami se strašně nadřeme na každý gól a dostáváme je lehce.

Leží na vás už deka? Ani domácí to dnes moc nešlo. Něčím to však zlomili…

Mluvit o dece? Tomu se vyhnu. To ode mě neuslyšíte. Nevím, nechci říkat žádné klišé, že se musíme soustředit na každý další duel, ale je to tak. Myslím, že ke konci jsme se trochu zlepšili. Na poslední třetinu potřebujeme navázat. Prohráli jsme šest zápasů, teď už není co brečet, nad vylitým kyblíkem. Musíme to zlomit, urvat sami. Nikdo nám nepomůže.

Když jste šli po utkání z ledu do kabiny, vypadalo to, že jste hodně dole?

Jo. Nikdo z toho nemá radost. Plzeň nechce hrát na spodních příčkách, ale daleko výš. To, co se s námi děje, se nikomu nelíbí. Mrzí nás to i vůči fanouškům a všem, kdo nám věří. Myslím, že máme na mnohem víc. O to víc mě to bolí.

Pro vás osobně může být alespoň slabou náplastí na další prohru to, jak se k vám po závěrečném hvizdu zachovali olomoučtí fanoušci. Skandovali vaše jméno a to se jistě dobře poslouchalo?

Za to bych jim chtěl moc poděkovat. Bylo to pěkné a hrozně si toho vážím. Strávil jsem tady několik let a je příjemné vědět, že si na mě vzpomněli.

Plzni se momentálně nedaří, nicméně, jak se vám tam zatím líbí?

Jsem tam spokojený. když to zlepšíme po hokejové stránce, bude to super.

Hodně jste měli přesilovek a ani v těch vám to zatím nelepí?