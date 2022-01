Těžká sezona s pohádkovým vrcholem. V Pekingu budeme chtít překvapit, říká slovenský gólman Konrád

Olomoucký gólman se ale z vážného zranění z konce loňského léta dostal a znovu chytá tak dobře, že si vysloužil pozvánku do slovenského týmu pro olympijské hry v Číně (4.-20. února). Olympijskou atmosféru zažije 34letý brankář podruhé. Před čtyřmi lety odchytal dva zápasy v Jižní Koreji.

„Protože jsem byl v širší nominaci i v kontaktu s trenéry, tak jsem to trošku čekal. Ale jsem moc rád a těším se," svěřoval se Konrád po utkání na ledě Třince, kde Hanáci v předehrávce 57. kola prohráli 1:3.

O body v Třinci jste přišli i vinou dvou špatných střídání. Nejprve Vrána v následné přesilovce vyrovnal, pak jste přišli o možnost hrát v šesti. Hodně takové chyby mrzí?

Mrzím, ale stává se to. Jinak jsme moc vylučovaní nebyli. Škoda, mohli jsme jít v závěru do většího tlaku. Nevím, možná jsme v tom shonu chtěli až moc. Dali jsme jeden gól, trochu nám ty góliky chybějí. Musíme věřit, že nám to tam zase začne padat. Musí se to otočit.

V dresu Třince proti vám dnes útočili tři spoluhráči z olympijské nominace (Marko Daňo, Miloš Roman a Martin Marinčin). Jak na vás působili?

Marko Daňo tam měl nějaké střely, jednu šanci. Já se ale soustředil na sebe, abych nedostal góly. Bohužel jsem dostal o jeden víc, než bylo potřeba.

Jak jste přijal nominaci po takovém začátku sezony, kdy jste nevěděl, zda ještě vůbec budete chytat?

Nejprve jsem se chtěl dát do pořádku. To se povedlo a věřím, že už to bude držet a všechno se bude jen zlepšovat. A budu mít formu. Byl jsem v širší nominaci i v kontaktu s trenéry, tak jsem tu pozvánku trošku čekal. Ale jsem moc rád a těším se.

Už vás nic nelimituje?

Nějaké bolesti tam jsou, ale ruka je pohyblivá, takže v tom problém není. Spíš po zápase je to trošku horší.

V čem?

To si nechám pro sebe.

Jak na vás působí slovenský výběr pro olympijské hry?

Je to mladá, bojovná sestava. Aby se hodně jezdilo. Uvidíme, budeme se snažit překvapit.

Zvyšují se šance slovenského týmu v Pekingu bez hráčů NHL?

Je to možné, uvidíme. Máme ve skupině Švédy, Finy. Ti mají ohromnou kvalitu. Uvidíme na místě.

Jste připravení na omezení, která vás tam budou čekat?

Počítám, že to nebude sranda. Asi to bude podobné jako minule v Rize. Tam to bylo šílené. Myslím, že to bude na takové úrovni.

Americký trenér slovenské reprezentace Graig Ramsay che mít tým v bublině a na srazu dřív. Povede se to, nebo budete hrát extraligu do poslední možné chvíle?