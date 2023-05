Thorell končí ve Spartě, vrací se do Švédska

Thorell přišel do extraligy předloni a v první sezoně odehrál za Plzeň včetně play off 58 utkání s bilancí devíti branek a 16 asistencí. Následně se přesunul do Sparty, kde se potkal s bratrem Erikem. V dresu Pražanů, se kterými podle loňských informací podepsal dvouletou smlouvu, absolvoval 57 zápasů (5+8).